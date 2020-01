THE SENSE OF LIFE FOR A SINGLE MAN dal 31 gennaio alla Sala Assoli

Dal 31 gennaio al 2 febbraio in Sala Assoli a Napoli va in scena “THE SENSE OF LIFE FOR A SINGLE MAN”, liberamente ispirato da “A single man” di Christopher Isherwood da cui il film di Tom Ford con Colin Firth. Adattamento e regia di Pasquale Marrazzo.

Il testo tratta della “solitudine”, non come semplice sentimento negativo che arriva a pungere il cuore del malcapitato, bensì come status vivendi, in cui la sfida non è fuggire la vita, ma osservarla da vicino per sezionarla nelle sue “parti intime”. George, il protagonista, si pone la domanda: “sono un uomo solo?”. Professore cinquantenne inglese, con cattedra a Los Angeles, conosce bene lo sguardo interrogativo delle persone che lo circondano. Mentre è a casa, in attesa dell’arrivo del compagno, l’ansia di vederlo si fa sempre più acuta. Una telefonata improvvisa sovvertirà l’ordine delle cose: il pubblico sarà costretto a partecipare alla nuova e inaspettata sequenza di fatti