Prosegue il NTFI con il secondo appuntamento della sessione autunnale del Festival!

Martedì 22 settembre alle ore 21.00 al Teatro Bellini va in scena, per la sezione internazionale, Y-Saidnaya, debutto italiano del regista siriano Ramzi Choukair.

Il testo racconta, alla maniera de Le Mille e una notte, la storia di Riyadh, un giovane di ventidue anni che nel 1996 viene arrestato dai servizi segreti siriani, perché accusato di spionaggio. Il racconto si fonde con quello di altre voci, lontane da noi, ma che con forza ci testimoniano la volontà di uomini che non si sono arresi ad un regime di repressione (replica 23 settembre).

Per lo spettacolo Camille, produzione Arb Dance Company, in calendario il 7 ottobre alle ore 21.00, al Teatro Bellini, si aggiunge la prova aperta al pubblico martedì 6 ottobre, sempre alle ore 21.00 al Teatro Bellini. Per questa data i biglietti saranno in vendita domani, 18 settembre alle ore 10.00, al costo di 4 euro.