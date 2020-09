PIANO CITY NAPOLI 2020… Napoli al pianoforte. Il programma di domenica 13 settembre

Ultimo giorno di programma, domenica 13 settembre. Si comincia sempre al Maschio Angioinoalle 17,30 con Filippo Balducci per la sezione classica; si prosegue alle 19,00 con “Napoli incontra New York” con Luca Alemagna e alle 21,30 si chiude con Andreas Kern vs Paul Cibis con il tradizionale PIANO BATTLE R-Evolution.

Nella Sala della Loggia alle 12 si potrà ascoltare Remo Vinciguerra e alle 13 SPIRIO per Beethoven ci permetterà di ascoltare le Sonate di Beethoven interpretate da grandi pianisti odierni e del passato, con l’intervento di Giovanni Doria della Steinway Italia.

Mentre alla Cassa Armonica della Villa comunale alle 17 è previsto “Sudamerica” con Domenico Balducci e alle 19 si ascolterà Pasquale Tufano. Alle 11 al Museo Filangieri si potrà ascoltare Emanuela Ferrari e alle 16 Licia Missori. Nel refettorio del complesso monastico Santa Maria in Gerusalemme, sempre in collaborazione con l’Associazione “L’atrio delle trentatrè onlus” si esibiranno alle 11 Miki Lubrano Lavadera, alle 17 Chiara Silvestre e Angelo Gala e alle 19 Elisabetta Furio.

Si torna poi a Palazzo Caracciolo per ascoltare alle 11 Benedetta Iardella e alle 19 Gabriella Cioffi. E all’Associazione A’Mbasciata di Palazzo Venezia alle 12 Roberto Bizziccheri, alle 16 Massimo Malavasi, alle 18 Andrea Tonoli e alle 20 Giovanni Renzo.

Appuntamento alle 19 anche a Questa casa non è un albergo-Rainbow Center Napoli – bene confiscato alla mafia, in collaborazione con l’Associazione I-Ken a cura di Carlo Cremona con Marco Palumbo e Natalino Palena.

Si ritorna anche a Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli per ascoltare alle 17 Vincenzo Crimaco, alle 19 Romeo Zucchi e alle 21 Stefania Tallini (concerto prodotto da Foqus). Infine alla Sala Santa Cecilia-Hotel Toledo alle 21 “Portami a vedere il mare” con Luigi Esposito-Grand Piano jazz, ospite Emiliano Barrella.