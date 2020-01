Oh scusa dormivi!, storia di una coppia in crisi

Uno spettacolo degno di nota, quello che ieri ha visto il debutto al Ridotto del Teatro Mercadante di Napoli,recante il titolo:”OH SCUSA DORMIVI”. Una pièce singolare nel suo genere, tradotta in italiano da Giulia Serafini dal testo di Jane Birkin, dal quale in Francia sono stati realizzati un film ed uno spettacolo. Un racconto che grazie al talento dei due interpreti, Anna Ammirati e Paolo Giovannucci, egregiamente è stato messo a nudo,per narrare la vicenda privata di una coppia che dopo vent’anni entra in crisi anche per le inibizioni erotiche di una donna-fanciulla,molto vivace e a tratti esasperante e di uno scrittore disilluso,che si rifugia nell’apatia a causa di un retaggio di un passato destabilizzante. Una tematica seppur apparentemente banale, perchè comune a tante e che invece nasconde due oscuri mondi paralleli,come lo sfondo scenografico, che invece di andare avanti ,per una serrata discrasia dai contorni sporadicamente policromatici,ruotano su se stessi o addirittura si allontanano dal Sistema solare,denominato “Amore”, a causa delle differenti e profonde dinamiche interiori ed individuali.Spettacolarizzare un segmento di vita reale su un palcoscenico, è il successo che il regista Marcello Cotugno, ha raggiunto,grazie anche al supporto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, ma con una novità:una coppia di spettatori disposta a baciarsi in scena, usufruendo di un biglietto in omaggio.Una notte insonne di una donna insicura del suo uomo e che chiede protezione,considerazione,certezze e soprattutto tenta di colmare quel vuoto che il suo ex compagno,Max le ha lasciato.Un senso incolmabile di rimorsi,di vuoto,di un figlio perso dalla nascita: una “ricorrenza” il 5 aprile che rispetta ogni anno recandosi al cimitero.Una storia davvero straziante che coinvolge con intensità riesumando i dolori di una madre mancata,di una donna ferita già dalle vicissitudini di un angoscioso passato,che il suo attuale compagno,fa riemergere pee la sua arrendevolezza,quasi asettica,scontata.Numerosi tentativi per riottenere quell’amore “perduto” e le emozioni forti di due giovani adolescenti che si rincorrono,si baciano,camminano mano nella mano e che si giurano a vicenda di non lasciarsi più…un amore “vomitato” fino a giungere nell’oblio totale:la morte,la sola capace di sublimare l’anima e purificarla.

L’empatia e la commozione del pubblico presente,si manifesta con un lungo applauso.

Imma Amato