Libri: Taobuk, rimandata decima edizione del festival

E’ rimandata la decima edizione di Taobuk, il Festival Internazionale del Libro di Taormina ideato e diretto da Antonella Ferrara, originariamente in programma dal 18 al 22 giugno, stando all’Ansa. “L’attuale situazione di emergenza nazionale e internazionale ha infatti portato gli organizzatori a questa difficile decisione, che nasce dalla volontà di offrire al proprio pubblico un’edizione del decennale quanto più ricca possibile” spiega una nota. E annuncia: “l’organizzazione assicura che il nuovo calendario verrà comunicato tempestivamente, non appena sarà possibile garantire uno svolgimento del festival nella totale sicurezza di pubblico e lavoratori”.

Il traguardo dei dieci anni di Taobuk doveva essere dedicato all’entusiasmo “con un’intuizione che si dimostra ora tanto più profetica e necessaria” Così Antonella Ferrara, ideatrice e direttrice del festival: ” Mentre rinviare la decima edizione del festival appare una decisione necessitata e obbligata per tutelare la salute di chi frequenta la rassegna e di chi vi lavora, perfino più forte emerge la consapevolezza che le riflessioni e i contenuti di Taobuk 2020 devono essere fin d’ora ripensati, alla luce di un cambiamento epocale dei comportamenti in scenari inediti. È quello che stiamo già facendo. Ripensare e riprogrammare” dice Antonella Ferrara, ideatrice e direttrice del festival. E sottolinea: “Il pensiero va soprattutto al popolo dei lettori, senza i quali il festival non sarebbe mai nato, né tanto meno avrebbe raggiunto tante persone, tante menti, tanti cuori”.