La sfida del regista partenopeo Davide Guida : il cinema deve continuare

Il riflesso di una società tracciata da stereotipi imposti come l’egoismo,l’indifferenza,la violenza e la malvagità. Un intreccio di storie di vita quotidiana dai contorni noir-thriller, a tratti romanzeschi e che rasentano il paradosso.Rapporti verticali ma rivisitati in una versione atipica e scevra da ogni genere di banalità ed inconsistenza. Da stasera e fino al 13 maggio, in prima visione assoluta dalle ore 21.20, parte “Black Dressed Lady”, il primo dei tre mediometraggi, a cura dello scenografo e regista napoletano Davide Guida, nonchè titolare della “DgPhoto Art, in onda su Campi Flegrei TV(Canale 555 e 887) del Digitale Terrestre.Una storia di stalking nei confronti di una donna, un dramma attuale che attanaglia l’universo femminile, il cui epilogo è tutto da scoprire.Un cast di attori, come Lara Sasha Antico, Marina Amato, Luciano Monge,Adriana Mascia e con la partecipazione straordinaria di Gennaro De Crescenzo. Domani sera seguirà “Tied Heart”, una coinvolgente vicenda che vedrà come protagonista Morena La Gatta, nelle vesti di una giovane donna rapita, che per uno scherzo del destino si innamorerà del suo rapitore,con Franco Manna,Paolo Stanzione, Vittorio Sirica,Paolo MoranteMichele Schiattarella,Ciro Mayol,Francesca Ioffredo, Giulia Avella,Gabriele Amoresano, Leonardo Del Riccio,Riccardo Porzio e con la partecipazione straordinaria delle cantanti Gabriella Cerino e Pina Spinosa sia nel ruolo della gitana che come interprete della colonna sonora del film,realizzato in coproduzione con Teleblu(Canale 816).A concludere la trilogia sarà:”Un Premio per la Vita”,il racconto di un rapporto difficile tra padre rimasto vedovo alle prese con una figlia,che non accetta il proprio genitore, con Edda Tzn Curcio,Susanna Severino, Chiara Cernicchiara,Ivana Rotondo,Vittorio Sirica,Merola Daniela,Michele Ippolito,Margherita Siniscalchi della cantante Teresa Moccia e con la partecipazione straordinaria di Erennio De Vita e Magda Mancuso.Un esperimento, quasi una “sfida” neorealistica nel settore cinematografico che lascerà le sue tracce come il momento storico in atto della pandemia.Una chiave di lettura emblematica di problematiche sociali, dai tratti “pirandelliani” ricchi di suspense.