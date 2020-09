Venerdì 25 settembre alle 23.00 su BOM Channel (canale 68 del digitale terrestre), va in onda in prima tv assoluta “CONDOMINIO VERGATO” – Un Pazzo Palazzo in Smart Working, il nuovo e divertentissimo spettacolo di SANDRO VERGATO, prodotto da Russo Morosoli Group per la regia di Piero Cassisi.

Sull’onda del successo televisivo della serie “VERGATO.COMICS” – il sito comico della Tivvù su Telecolor – e come assiduo ospite di Antenna Sicilia nel programma “Insieme” e su SKY e TGS in “Meraviglioso”, il noto comico siciliano, mattatore in tanti spettacoli televisivi, in cui si è sempre distinto per la sua poliedricità dei suoi molteplici personaggi, torna in tv con un nuovo esilarante format televisivo di che già dal titolo si preannuncia molto “scoppiettante”.

Un insieme di bizzarri personaggi ispirati a noti personaggi pubblici, che in “conference call” condividono le sorti del primo condominio italiano interamente trasformato in una sorta di centro commerciale “casalingo,” gestito totalmente in smart working, il cui presidente ne è il “degno” rappresentante. Un pazzo condominio in cui accadrà di tutto e si vedranno anche tante stravaganti analogie con tutto quello che accade in Italia nei diversi campi della politica, della televisione, dello sport, della musica e del giornalismo.

«Il programma nasce durante il periodo del lockdown, quando ho immaginato un futuro distopico di un’umanità costretta a svolgere tutta la propria vita a casa, trasformata anche ad ufficio, scuola, negozio, ristorante…. e tutti i nostri rapporti virtuali espressi solo online ed in forma digitale.

Una realtà orwelliana non distante da quella che abbiamo vissuto davvero – commenta Sandro Vergato – A questo punto è entrato in azione l’essere comico che vive in me e, portando il tutto al parassismo, ne ha ricavato il modo per riderci su, immaginando come avrebbero vissuto delle caricature ispirate ai personaggi reali che si vedono spesso in televisione. Con la speranza che una risata salverà il mondo».

La caratteristica di “CONDOMINIO VERGATO” – Un Pazzo Palazzo in Smart Working è quella di un umorismo elegante, mai offensivo, che si ispira ai grandi del passato e del presente come Paolo Panelli, Raimondo Vianello, Carlo Verdone, Enrico Montesano.

Comicità che si distingue per l’originalità della propria cifra stilistica “fra le righe” ma al tempo stesso semplice, leggera, capace di arrivare a tutti e di divertire con spensieratezza, rendendosi trasversale per qualunque tipo di target e fasce sociali, lasciando allo spettatore la scelta di decodificare secondo la propria cultura…

Pirandello docet.