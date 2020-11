Il ricordo, Gigi Proietti: “Io Napoletanofilo nel cuore”

di Danila Liguori

Ci lascia nel giorno del suo compleanno Gigi Proietti, deceduto questa mattina all’alba in una clinica romana per problemi cardiaci. Grande attore di teatro, cinema, tv e personaggio amatissimo, Gigi aveva un debole per Napoli. Al punto di definirsi “napoletanofilo”. In un’intervista del 2018 infatti, a Napoli per ritirare dei premi, dichiarò tutto il suo amore per la città partenopea: “Napoli non si abbatte mai. Anche se non la frequento moltissimo, mi arrivano continue voci di una città vivace. Dietro gli attori napoletani e la loro professione c’è una grande scuola. Napoli è l’unica città che abbia un’immensa, reale tradizione teatrale. Ma qui c’è anche tanta voglia di innovare. E c’è una realtà da raccontare nel male e nel bene”. Si definì anche “napoletanofilo”: “Ho un’antica e profonda venerazione per Napoli. Che dire della lingua, che avrei voluto imparare alla perfezione, cosa però impossibile“. Tra i tanti saluti sul web quelli del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo twitter:“Caro Gigi, con te se ne va un caro amico e una bellissima persona, padre premuroso di due splendide figlie, Carlotta e Susanna, e compagno da una vita di Sagitta. Ma se ne va anche un pezzo importantissimo di storia romana.Il tuo teatro, unico e irripetibile, ci ha accompagnato negli anni in un percorso di romanità eccelsa. Ci hai fatto ridere fino alle lacrime con le tue filastrocche interminabili e con giochi di parole irraggiungibili. Le tue rappresentazioni teatrali resteranno un esempio di quel teatro itinerante che è riuscito a universalizzare la romanità e il romanesco, rendendo sempre un grande omaggio a quella Roma che hai amato e rappresentato ai massimi e ineguagliabili livelli. Un ultimo abbraccio affettuosissimo“.