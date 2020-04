‘Il Primo Natale’ di Ficarra&Picone: premio David di Donatello dello Spettatore

‘Il primo Natale’, diretto e interpretato da Salvo Ficarra e Valentino Picone, si è aggiudicato il David dello Spettatore della 65/a edizione dei Premi David di Donatello, recita l’Ansa stando alle affermazioni di Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello, che afferma quanto segue: “Un premio alla miglior commedia di qualità, genere fondativo del nostro cinema”. Il riconoscimento sarà assegnato il prossimo 8 maggio nel corso della 65ᵃ edizione dei Premi David di Donatello. A L’evento sarà trasmesso in diretta, in prima serata su Rai1, condotto da Carlo Conti.

‘Il primo Natale’ ha collezionato il maggior numero di spettatori fra i film usciti in sala entro il 31 dicembre 2019: sulla base dei dati forniti da Cinetel e calcolati entro la fine di febbraio 2020, il film ha totalizzato 2.363.303 spettatori.

“Il primo Natale, viaggio nel tempo nella Palestina all’epoca della nascita di Gesù, conferma l’impegno e l’originalità dell’approccio al cinema del duo Ficarra & Picone. Un lavoro creativo, il loro, che guarda ai modelli alti della commedia italiana, coniugando passione per il racconto, interpreti inusuali, comicità mai ovvia e valorizzazione produttiva e artistica di tutte le professioni del set” afferma la Detassis.

Introdotto nella scorsa edizione, il David dello Spettatore premia il film più visto dal pubblico nei cinema italiani, sottolinea il primato della visione in sala e celebra opere e autori che hanno fortemente contribuito al successo industriale e popolare dell’intera filiera cinema. Fra i riconoscimenti già annunciati della 65/ma edizione dei Premi David di Donatello, quello al Miglior film straniero, Parasite di Bong Joon Ho, e quello al Miglior cortometraggio, Inverno di Giulio Mastromauro.