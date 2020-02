Faust e Mefistofele:servo e schiavo del patto con sè stesso

Una sorta di paradiso,dove il colore bianco predomina,irradiando persino l’intera platea presente.

Ad aprire la scena priva di sipario,un gruppo di 9 attori che all’unisono intonano un coro quasi ecclesiastico,sussurrato, quasi angelico. Questo è lo scenario che piacevolmente ha stupito il pubblico presente,ieri sera alla “prima” di: “Faust”,ruolo ricoperto da Marco Foschi,il capolavoro di Goethe,tradotto da Fabrizio Sinisi, realizzato in un atto unico,per la regia di Federico Tiezzi. Tre figure nude,che entrano posizionandosi a terra, immobili dall’aspetto marmoreo vengono sollevate da una fune e a testa in giù intonano un breve canto.Una figura inquietante, vestita totalmente di nero,Mefistofele,interpretata dal grande Sandro Lombardi,introduce un monologo illustrando la cornice di uno specchio frantumato e nel quale niente e nessuno può rispecchiarsi,scomparendo del tutto.Quasi il preludio dell’ intera messinscena:un medico miscredente, in lotta con se stesso, con la sua natura ribelle e arrogante,stanco della vita al punto di desiderare la morte e che impreca contro l’altra parte di se stesso che vuole a tutti i costi sublimarlo per allontanarlo dalla convinzione di essere un mago che predilige l’istinto terreno ed ai piaceri peccaminosi perchè in antitesi col la natura divina.Il Male ed il Bene che si scontrano sfidandosi l’uno contro l’altro,nel mero tentativo di sovvertire un ordine precostituito,di una stessa creatura. .Lo sdoppiamento di un individuo e l’ostinata competitività di due identità che alla fine si ricongiungono,pur negandosi.La morale umana, scevra di artifizi,che oltrepassa la ragione fino al suicidio di se stessa.

L’illogicità che prende il sopravvento sulla parte razionale che esclude e allontana dalle emozioni,dai sentimenti più arcani, che provocano solo angoscia, delle debolezze umane,che rendono fragili, simili alla Natura spesso incontrollabile perchè potente ma che dopo aver compiuto il suo percorso è destinata a strappare i veli della vita, le cui sfaccettature sono state sottintese,grazie alle luci policromatiche di Gianni Pollini.

L’antro oscuro che si scontra con l’azzurro celestiale per la durata di 13 capitoli,ricchi di movimenti dinamici degli interpreti che l’ hanno allestita, con una sincronicità ed una eleganza quasi surreali,a tratti danzante.Come un oratore che con la sua eloquente parola, così gli interpreti si sono esibiti in canti,danze,parole con coreografie quasi acrobatiche. Una rappresentazione teatrale molto accattivante e singolare perchè difforme per stile e qualità a dir poco eccellenti.Un viaggio introspettivo tortuoso che porta all’autodistruzione si tramuta in un patto al centro del quale compare la figura di Margherita,personaggio magistralmente interpretato da Leda Kreider,che con la sua voce angelica si calata nel ruolo della preda innocente e casta destinata a fare i conti con la sua infangata coscienza,per aver ceduto alle lusinghe di un uomo privo di scrupoli che desidera solo possederla e non amarla e riuscendo nell’ intento, la condanna alla prigione,all’abbandono,alla solitudine che la condannano

fino alla morte.

Uno spettacolo illuminato ed “illuminate” che fa riflettere e che scuote la coscienza umana senza stregua o remora alcuna.

Il pubblico presente li ha omaggiati con un interminabile e meritatissimo applauso.

Imma Amato