Don Giovanni:lo sposo del genere umano.

Un’avventura esilarante ma a tratti struggente e che narra la vita dissoluta di un uomo,amante del piacere e delle belle donne seducendole senza stregua.Un miscredente che crede solo nella sua vanagloria e che si avvale del suo fascino e della sua convincente dialettica,priva di scrupoli fino a renderlo un assassino. Tratto dal capolavoro del drammaturgo Moliere,è andato in scena il debutto di: “Don Giovanni”,interpretato dal vigoroso Danilo Rovani,che con la sua prorompente voce ed espressività mimica a dir poco strabilianti,ha fatto rivivere un personaggio alquanto bizzarro e contradditorio perchè fuori dagli schemi e dagli stereotipi di una società moralmente sana.

Il debutto di “un esordio” ossia un riadattamento in via sperimentale scelto dal regista Gianmarco Cesari rispetto alla versione tradizionale, apportando una sorta di contraddizione innovativa. Una singolare chiave interpretativa,in versione pop,supportata da scene essenziali accompagnate da suoni flamenchi di chitarra di Pasquale Ruocco, che hanno introdotto il monologo ed accompagnato i canti degli attori e del “forsennato” che non vuol sentir ragione e soprattutto rimproveri,fino al punto di rinnegare il suo stesso sangue ed anche se stesso, pur di ottenere i suoi scopi.Una commedia brillante,dove la realtà viene rinnegata anche dinanzi all’evidenza.

Un alternarsi di piccoli sketch,un gioco di luci,ombre ed oscurità e riprese audiovivise molto suggestivi.Cinque gli attori in scena:l’assatanato “Latin Lover”,le due contadine Elvira(Diletta Acanfora) e Carlotta(Denise Capuano), il fedele servitore soggiogato Laborello(Enzo Attanasio) che invano cerca di far redimere l’arrogante padrone ed il giustiziere ed ex vagabondo( Luca Lombardi) che rinuncerà ala vendetta.Un atto unico che termina con un gioco forza tra un testardo ipocrita e le sue vittime.Un triangolo simile a un duello durante il quale per cancellare l’onta del disonore non esiste altro rimedio la morte.La fine di un racconto “raggelante” con effetti visivi e maschere di spettri viventi a fine piece,che si conclude con una fragorosa risata del pubblico grazie all’intervento finale del sornione Laborello,si dispera per aver dimenticato di accaparrarsi il suo ultimo stipendio.

Si abbassano le luci.Un breve silenzio “tombale” pervade la sala ed il pubblico presente, che dopo un secondo di esitazione, applaude fragorosamente.

Foto di Nina Borrelli

Imma Amato