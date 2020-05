Coronavirus: Cuomo approva De Niro per film, è un genio

Robert De Niro riceve la benedizione di Andrew Cuomo per interpretare il suo personaggio in un potenziale film sulla pandemia, recita l’Ansa. “E’ un genio” – ha detto Cuomo a proposito dell’attore e intervenuto al The Late Show di Stephen Colbert. Ha detto anche di essere un suo grade fan e a sua volta ha detto che vorrebbe fare il ‘Taxi driver’ e poi si è sbizzarrito in un’imitazione del personaggio Travis Bickle interpretato da De Niro nello storico film del 1976.

Ospite precedentemente dello stesso talk show, in quarantena nel salotto di casa, l’attore aveva confidato di essere pronto a interpretare Cuomo se un giorno sarà girato un film sulla pandemia da coronavirus.

“Vorrei essere Cuomo”, ha detto il 76enne attore italo-americano aggiungendo che, a suo avviso, il governatore, i cui briefing quotidiani hanno altissimi indici di ascolto, “sta facendo quello che dovrebbe fare un presidente”.