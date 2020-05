Cinema: Punta sacra miglior film al Visions du Reel Festival

“Punta Sacra” di Francesca Mazzoleni ha vinto il premio principale, il Sesterce d’Or La Mobilière, come miglior film a Visions du Réel, uno dei più importanti festival europei dedicati al genere documentario, che quest’anno, in emergenza coronavirus, si è svolto interamente sul web, stando all’Ansa. Il documentario, prodotto da Morel Film con Patroclo Film e distribuito internazionalmente da True Colours, racconta le 500 famiglie all’idroscalo di Ostia che combattono per difendere le loro case precarie dalle minacce della natura e di demolizione. “Sono felicissima della vittoria di questo premio e dell’esperienza a Visions du Réel – commenta la regista – in una delle prime edizioni di festival online in questo periodo così complesso per la nostra arte e per la nostra industria. Punta Sacra è un film che parla di resistenza, di lotta per i propri diritti, per la casa e per la difesa della propria appartenenza, in un pezzetto di terra che sta a pochi chilometri dal centro della città in cui vivo”.

Nel documentario le testimonianze si fondono con le riprese della vita che scorre, ponendo al centro dello sguardo soprattutto bambini e adolescenti che vivono all’idroscalo.

Generazioni ravvicinate, come nella famiglia tutta al femminile di Franca, giovane nonna e tra i leader nella comunità di abitanti della zona.

“Abbiamo fatto questo film in 12 persone, scoprendo ogni giorno che tipo di racconto avremmo avuto davanti – aggiunge la regista, ringraziando la produzione e la sua troupe -. Grazie a Franca Vannini, tra le protagoniste del documentario, per averci dato per prima fiducia, e grazie a tutte le famiglie e le donne che da anni sono in prima linea, affrontando una battaglia non violenta, ma portata avanti con dignità, coscienza e autoironia”.