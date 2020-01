Cinema: 60 corti e lungometraggi a Florence Korea Film Fest.

Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, sessanta titoli tra corti e lungometraggi, la maggior parte in anteprima italiana ed europea, saranno protagonisti dell’edizione numero 18 del ‘Florence Korea Film Fest’, il festival dedicato al meglio della cinematografia sud-coreana contemporanea, in programma dal 19 al 27 marzo al cinema La Compagnia di Firenze.

Ospite speciale sarà l’attore Cho Jin-woong, star del cinema sud-coreano, divenuto celebre per i tanti ruoli da ‘cattivo’, che interverrà in sala per promuovere il film ‘Black Money’ del regista Chung Ji-young. L’attore sarà poi omaggiato da una selezione di titoli dedicata al suo percorso artistico: dal thriller apprezzato dalla critica e dal pubblico ‘A hard day’ (2014) di Kim Seong-hun al dramma carcerario tratto da una storia vera ‘Man of will’ (2017) di Lee Won-tae passando per l’action poliziesco sul mondo della droga ‘Believer’ (2018) di Lee Hae-Young fino alla più recente commedia ‘Man of man’ (2019) del regista Yong-Soo in cui le strade di un avvocato in fin di vita e un gangster che vuole redimersi si incontrano.