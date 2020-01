Al Bellini “Dracula” con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio

Da ieri, fino al 26 gennaio è in scena al Teatro Bellini di Napoli, Dracula.

Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi hanno riadattato per il teatro il romanzo di Bram Stoker, in parte omaggiando le atmosfere del celeberrimo film di Francis Ford Coppola, con Gary Oldman, Anthony Hopkins e Keanu Reeves, come suggeriscono le note di regia “rimarcandone i risvolti psicologici e creando uno spettacolo che non si limita a trascinare lo spettatore in una vicenda, ma che riesce ad avvolgerlo completamente nella sua atmosfera, facendolo agire in un’unica, potente, suggestione”. Rispetto al film, viene meno l’amore struggente tra il conte Vlad e Mina, per dare più risalto alle figure di Jonathan Harker e Van Helsing, interpretati da Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini in stato di grazia, e come nel film “Mio cognato” e nella trasposizione teatrale di Delitto/Castigo, in perfetta sintonia.

Il Jonathan Harker dello spettacolo da giovane avvocato immobiliarista innamorato della moglie è costretto dalle terribili prove affrontate a cambiare, fino a diventare l’assassino di Dracula.

Il Van Helsing di Rubini è sornione , a tratti ingenuo, come poteva essere un uomo di medicina anteriore a molte scoperte del secolo scorso, anteriore alla stessa nascita della moderna psichiatria, avendo Stoker scritto il romanzo ben prima delle teorie di Freud.

Il Dracula della rappresentazione teatrale, seppur interpretato da Geno Diana (non sempre credibile nel ruolo)è più che altro una metafora dell’ingresso del Male nella routine della vita quotidiana di una coppia, una trasposizione dell’ignoto, che il destino può riservare ad ognuno di noi.

La scelta drammaturgica di far recitare Dracula in una incomprensibile lingua dell’est, sembra ammiccare alla paura del diverso, dello straniero che permea i giorni attuali.

Affascinante la scenografia,che riesce a immergere lo spettatore in un’atmosfera inquietante, tra nebbia e ombre misteriose.

Completano il cast Lorenzo Lavia e Alice Bertini.