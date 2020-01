Apologia: il dramma di una madre in carriera.

Si apre il sipario:una dolce melodia,dal sapore bucolico che lascia intendere al pubblico di immergersi in un appartamento in una serafica campagna.Si alza un sipario e si accede all’interno dello stesso dove una cucina grande ed accogliente, un tavolo con sei sedie sul quale la padrona di casa Kristin Miller, interpretato da Elisabetta Pozzi, sistema i fiori in un vaso. Sembra l’inizio di una comune storia familiare, quasi fiabesca e dai contorni morbidi.Ma cambia tutto all’improvviso,diventando tagliente,a tratti brusca e dall’umorismo britannico,quasi “asettico” ma molto marcato. Così il regista,Andrea Chiodi ha scelto di presentare in uno spazio scenico dai colori decisi e raffinati, “la prima” dello spettacolo intitolato: “Apologia”.Una trasposizione teatrale tratta dal testo del saggista e storico statunitense Alexi Kaye Campbell,autore di celebri manoscritti. Partendo dall’etimo del termine s’intende la difesa a spada tratta di un pensiero religioso o politico,mentre il messaggio della pièce è foriero di un gioco di sentimenti contrastanti e a tratti crudeli di personaggi dalla spiccata personalità che seppur differenti,non riescono a trovare un punto d’intesa se non la critica che sfocia in uno scontro dialettico costante, diretto a tratti quasi spietato dietro al quale si cela una semplice richiesta: l’amore materno “rinnegato” per l’arrivismo di una donna colta ma soprattutto di una madre molto determinata e che ha ha rinunciato persino a se stessa,per viaggiare e conoscere nuove realtà.Due figli, Peter e Simon,che sottolineano il loro disappunto perchè costretti ad avere solo il padre come unico punto di riferimento genitoriale.

Una ricorrenza importante come un compleanno che assume i contorni di una vera e propria diatriba,dove rimproveri dai toni serrati seguiti da azioni rese ancora più attive per la marcata impostazione corporea e l’accesa dialettica degli attori.Un momento molto emozionante ha spezzato quel “tono” aspro della vicenda stessa:la descrizione di Kristin quando per errore scorge un dipinto di Giotto,raffigurante la” Madonna” con Gesù morto tra le braccia, nella quale si immedesima come se volesse risvegliare i propri figli dall’odio che li ha fatti “morire” e sostituirlo col perdono e con la parola scusa.Una toccante empatia abbraccia il pubblico presente.

Una sorta di gioco di ruoli orrendo ma bello nello stesso contempo, in una versione classica ed efficace di un famoso testo inglese che verte sulla comprensione reciproca.Un lavoro registico attorale,non semplice e che ha messo in luce dei valori universali, con grande vivacità e ritmo.Una pièce che scava nei meandri piu profondi dell’animo umano e dall’ epilogo tutto da scoprire.

Imma Amato