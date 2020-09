Teatro: Atip a Franceschini, ‘preoccupazione per il futuro’

L’Associazione Teatri Privati Italiani (ATIP) è stata ricevuta dal Ministro Dario Franceschini per un confronto alla luce della crisi causata dall’emergenza sanitaria in corso.

“Confermato l’apprezzamento per quanto fin qui messo in campo dal Ministro per sostenere la categoria dei lavoratori dello Spettacolo dal vivo – informa una nota -, l’ATIP ha espresso la propria preoccupazione per il prossimo futuro reso molto fosco e nebuloso dal protrarsi della pandemia e dalla diffusa incertezza che questa genera rispetto ad una ipotetica ripartenza nel breve periodo”.

“Il Teatro Privato è, e deve restare, una risorsa fondamentale dello Spettacolo dal Vivo- ha sostenuto il Presidente dell’ATIP, Massimo Romeo Piparo – ed è giunto il momento di dare al comparto il giusto riconoscimento come settore paritario e complementare al Teatro Pubblico e alla Musica leggera, arrivando perfino a riconsiderare il meccanismo stesso del FUS (Fondo unico per lo Spettacolo) regolato da una legge del 1985. Sarà fondamentale per dare un impulso decisivo al settore Privato – ha sottolineato ancora Piparo – l’estensione della legge per il Tax Credit già in vigore per il Cinema e l’Audiovisivo, anche allo Spettacolo dal vivo a gestione Privata.”