“Tableaux Vivants da Caravaggio” al complesso monumentale Donnaregina

Due appuntamenti di fine anno: il 28 ed il 29 dicembre alle ore 19:00 e 20:30. Con lo spettacolo “I Tableaux Vivants da Caravaggio” andrà anche in scena, in via del tutto straordinaria, il capolavoro “Le Sette Opere di Misericordia”

I biglietti sono comprensivi della visita al percorso museale e alla Mostra – “Capolavori dai Musei Vaticani a Donnaregina – Poussin a Napoli”.

In esposizione presso il Museo Diocesano di Napoli fino al 16 Marzo 2020 il dipinto “Il Martirio di Sant’Erasmo” dell’artista francese ed altri della stessa corrente pittorica.