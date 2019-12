SORRENTO, SPLENDE CON UN PRESEPE SPETTACOLARE.

Ieri 20 Dicembre, nel teatro della Cattedrale di Sorrento, è stata la prima strenna del cuore, che arriva in preparazione al Natale, sentire questi fantastici attori dello Spazio aggregativo il Prossimo e il Futuro, diretti amorevolmente da Carmelina Ioviero, tutti impegnati, ognuno calandosi nella sua parte, ma ognuna concatenata all’ altra, per raccontare una storia speciale quella di un ” presepe spettacolare”.

Non è mai Natale senza presepe, anche piccolo che sia, il presepe che raccontano questi ragazzi, un presepe semplice quello di san Francesco, ma spettacolare e splendente, con la metafora di una splendida e piccola stella cometa, quella fulgida che ognuno di noi porta nel cuore, e che splende di più, quando il buio della vita, ci prova e ci accompagna per un tratto, per non farci smarrire mai. Grazie a questi ragazzi, che sono la nostra stella.

Mariafrancesca Gargiulo