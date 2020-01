SORRENTO. MASTERCLASS E CONCERTO INAUGURALE AULA MAGNA LICEO GRANDI.

Sabato 25 gennaio alle ore 18,00; presso il Liceo Artistico Francesco Grandi, in vico I Rota, sarà presentata al pubblico l’aula magna, dedicata alla memoria dell’architetto Francesco Scarpato, con una Masterclass e Concerto inaugurale a cui prenderanno parte i Maestri Salvatore Lombardi al flauto e Raffaele Maisano al pianoforte. Presenzieranno all’ evento, il sindaco Giuseppe Cuomo, la dirigente Daniela Denaro e l’assessore all’Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini.

ll Maestro Salvatore Lombardi, definito dalla critica, “l’uomo che da voce al flauto in Italia”. Presidente dell’associazione “Flautisti Italiani”, ideatore e fondatore della rivista “Falaut”, nonché direttore artistico della collana editoriale “Falaut collection”, Lombardi, é un artista poliedrico che, alla carriera concertistica, affianca quella didattica, è infatti docente di flauto al Conservatorio Martucci di Salerno. Ama definire la musica come forma non solo artistica, ma anche comunicativa.

Mariafrancesca Gargiulo