SORRENTO. L’ATTESO CONCERTO DI NATALE DELLA CATTEDRALE DI SORRENTO.

Giovedì 26 Dicembre, alle ore 19:30; il coro della Cattedrale di Sorrento ” Don Antonio Izzo 1967″ presenta l’atteso concerto di Natale “Misa Criolla – Navidad Nostra” di Ariel Ramirez, con la partecipazione della piccola orchestra “Ensemble Insieme in Musica” e il tenore Leopoldo Punziano, nella Cattedrale di Sorrento.

Ariel Ramírez compose Navidad Nuestra in collaborazione con il poeta Félix Luna, quasi completamente in una sola notte d’ottobre del 1963.

I due artisti si trovarono a lavorare con lo stesso entusiasmo e ispirazione e, come racconta Luna, i temi musicali sui quali ritagliò i testi si concretizzarono quella notte con la naturale eccezionalità del miracolo. Navidad Nuestra è un quadro plastico di sapore creolo ispirato al tema della nascita di Gesù.

Sono sei brani, sei quadri tematici, ciascuno costruito attorno ad una differente voce regionale e imperniato su un proprio ritmo o tipo di danza. Il testo poetico restituisce la narrazione religiosa in maniera libera attraverso un pastiche linguistico (caratteristico dell’America Latina) dove s’incontrano fondendosi spagnolo e lingua guaranì, l’idioma degli indios del Paraguay e delle provincie argentine Corrientes e Entre Ríos. Le musiche guidano il percorso narrativo e spirituale comunicando le atmosfere di una religiosità popolare molto particolare, propria del periodo del Natale.

Mariafrancesca Gargiulo