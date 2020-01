SORRENTO.CONCERTO FINALE A GRANDE ORCHESTRA DELL’ ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI MANDOLINO E CHITARRA.

L’Accademia Internazionale di Mandolino e Chitarra ha presentato la ” IV Winter edition”, con il patrocinio del Comune di Sorrento, il 5 gennaio, alle ore 20, al Teatro Comunale Tasso, Concerto Finale a Grande Orchestra, con la partecipazione dei docenti e corsisti.

Ha presentato un ricco repertorio mandolinistico, che celebra la tradizione locale con la Fantasia Napoletana di Franco Russo, scomparso nel 2001, insegnante genovese di composizione di Carlo Aonzo, fondatore e direttore artistico dell’Accademia. Per salutare il nuovo anno appena iniziato, un grande classico, il Valzer,

“Sul bel Danubio Blu”, opera 314 di Johann Strauss.

A seguire il concerto in Sol Maggiore, per due mandolini, e orchestra RV 558 di Antonio Vivaldi; mandolini solisti Gianluigi Di Lauro e Rebecca Della Ragione vincitrice del concorso internazionale premio Pettine per strumenti a pizzico, vincendo un mandolino del liutaio Pandini e una borsa di studio per l’accademia di mandolino e chitarra che si è tenuta quest’estate a Genova, oltre ad aver vinto altri premi internazionali.

Ha continuato l’orchestra con la “Sinfonia Romantica” di Giuseppe Anelli ; poi “Travel in America” trittico per chitarra e orchestra di Vito Nicola Paradiso (America in the Sky), docente di chitarra e autore del metodo “La chitarra volante”, con chitarra solista Roberto Mangaritella .

A conclusione “Fantasia Napoletana” di Franco Russo.

Maestri: Carlo Aonzo, Michele De Martino, Carla Senese, Vito Nicola Paradiso, Roberto Mangaritella.

È stato una grande serata conclusiva sia di didattica musicale che di spettacolo, punto di riferimento è il maestro Michele De Martino, docente del Conservatorio Martucci di Salerno,a lui si deve il legame con Sorrento, dove ha recentemente fondato una nuova orchestra a pizzico.

Completano la squadra didattica Roberto Margaritella, con il suo vivaio di giovani chitarristi piemontesi, forte del feeling artistico consolidato con Carlo Aonzo direttore dell’ accademia e Carla Senese, mandolinista partenopea.

L’Accademia è oggi un punto di riferimento per studenti di ogni età che nel corso degli anni sono giunti da svariate parti del mondo: Grecia, Svezia, Francia, Germania, USA, Brasile, Regno Unito, Galles, Turchia e Australia, senza dimenticare la già nutrita partecipazione italiana. Un piccolo esercito di musicisti che si avvalgono, come sempre, dell’abile e collaudata direzione organizzativa di Giulia Alliri.

Diversi sono stati gli appuntamenti collaterali aperti al pubblico, che si sono svolti dal 2 al 5 gennaio, tra i quali spicca la conferenza di Michael Reichenbach sulla storia dei metodi per mandolino.

Mariafrancesca Gargiulo