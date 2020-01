SANREMO GIÙ LA MASCHERA.

Sanremo, ogni anno ed ogni giorno scoppia una polemica, prima durante e dopo il festival.

Ultima grave è quella su Junior Cally, rapper peraltro seguitissimo almeno così si dice dai ragazzi, e che parteciperà alla prossima edizione tra i big, il rapper in uno dei suoi vecchi testi se ne esce con frasi offensive riguardanti la donna, non ripeto le frasi, ma in uno Stato dove la violenza sulle donne è in continuo aumento, si parla di 88 vittime ogni giorno, una donna ogni 15 minuti.

Beh, se questa è arte, come la chiama lui, è un arte estremamente diseducativa.

Si dice che nel suo nuovo testo ci sia un riferimento a Salvini e uno a Renzi, passo il commento politico, non è importante, inquietante è il messaggio che passa crudo e aberrante.

Quello che dovrebbe essere un Sanremo targato donna, non dovrebbe permettere di mettere in palcoscenico, e trasmesso da una televisione di cui si paga un canone obbligatorio, queste canzonette neanche con la maschera.

Mariafrancesca Gargiulo