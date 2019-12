Sanremo: Amadeus, Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere

“Tiziano Ferro? C’è. Tutte le sere”. Amadeus conferma la presenza del cantautore di Latina al prossimo festival di Sanremo. “Ne abbiamo cominciato a parlare – aggiunge – sicuramente canterà. Il resto vedremo”.

Sulla presenza delle donne al suo fianco, spiega che “mi piacerebbe averne almeno due a sera, di diversa età, diversa provenienza, per raccontare storie che rappresentino le donne”, ma non si lascia sfuggire nessun nome. “Finché non ho la certezza…”.