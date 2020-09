Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 tornano le Giornate Europee del Patrimonio

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli Vi aspetta con un ricco programma di visite guidate, laboratori, aperture straordinarie nei siti:

Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi – Napoli

Terme Romane di via Terracina

Parco archeologico ambientale del Pausilypon per una visita serale

e Sale Pompeiane nel Palazzo Reale di Napoli per visite diurne e serali

.

Grazie alla collaborazione di Associazioni di volontari, i siti rimarranno aperti e saranno visitabili nel rispetto delle regole per il Covid, Per tale motivo le visite archeologiche dovranno essere prenotate presso il sito delle Associazioni.

26 Settembre 2020 Apertura serale straordinaria del Parco archeologico ambientale del Pausilypon

Apertura serale per le Giornate Europee del Patrimonio del Parco archeologico ambientale del Pausilypon, a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli in collaborazione con il C.S.I. Gaiola Onlus.

Sabato 26 Settembre – turni di visita ore 18:00; 18:15; 18:30 (uscita ore 21:00)

La visita guidata sarà integrata da un seminario con audiovisivi fino alle ore 21:00

Ingresso: Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36)

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria tramite il modulo in https://www.gaiola.org/gep

In ottemperanza ai vigenti protocolli di sicurezza per la riduzione della diffusione del Coronavirus, potranno prendere parte alla visita un massimo di 20 persone per turno, con obbligo di distanziamento sociale e mascherina.

26 e 27 Settembre 2020 Apertura straordinaria delle Terme Romane di via Terracina

Apertura straordinaria delle Terme Romane di via Terracina, a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli in collaborazione col Gruppo Archeologico Napoletano.

Il complesso sarà aperto sabato 26 e domenica 27 con turni di visita ore 10.00 –11.00 – 12.00

Prenotazione obbligatoria attraverso il modulo alla pagina https://www.ganapoletano.it/site/apertura-straordinaria-terme-romane-via-terracina-gep2020/

In ottemperanza ai vigenti protocolli di sicurezza per la riduzione della diffusione del Coronavirus, potranno prendere parte alla visita un massimo di 20 persone per turno con obbligo di distanziamento sociale ed eventualmente mascherina

26 e 27 Settembre 2020 Visite al Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi – Napoli

Apertura straordinaria con visita guidata dell’area archeologica di Carminiello ai Mannesi, localizzata in pieno centro storico a Napoli. Nell’area ricade un isolato dell’antica Neapolis con annessi ambienti termali, collocabile cronologicamente fra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C.

Il sito si trova in via Carminiello ai Mannesi, traversa di via Duomo.

Le visite, gratuite, saranno condotte con il supporto dei volontari del

Gruppo Archeologico Napoletano, nelle giornate del 26 e 27 settembre.

Orario di visita 09-13 (ultimo turno ore 12.00).

Per le prenotazioni utilizzare esclusivamente il modulo in https://www.ganapoletano.it/site/carminiello-ai-mannesi-sett2020/

In ottemperanza ai vigenti protocolli di sicurezza per la riduzione della diffusione del Coronavirus, potranno prendere parte alla visita un massimo di 20 persone per turno con obbligo di distanziamento sociale ed eventualmente mascherina.

Per le GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, il 26 e 27 Settembre 2020, ci sarà l’ apertura straordinaria gratuita delle Sale “Pompeiane” nel Complesso Monumentale di Palazzo Reale, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,e in via straordinaria il giorno 26 settembre dalle 20 alle 23.

Le Sale Pompeiane furono realizzate da Clemente D’Agostino e Gennaro Maldarelli su progetto di Gaetano Genovesi nel 1840 ca. La coppia di tavoli parietali in commesso marmoreo sono di Giuseppe Canart, mentre il tavolo, che è un campionario di marmi antichi e pietre dure è di manifattura napoletana del 1830.

Palazzo Reale di Napoli-Sale Pompeiane

Sabato 26 e Domenica 27 SETTEMBRE 2020

ore 09-13

Sabato 26 settembre

anche ore 20-23

Ingresso Gratuito

In ottemperanza ai vigenti protocolli di sicurezza per la riduzione della diffusione del Coronavirus, potranno prendere parte alla visita un massimo di 20 persone per turno con obbligo di distanziamento sociale ed eventualmente mascherina