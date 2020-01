Run baby Run, la maternità “rubata”che diventa fuga d’amore.

Un’ immersione quasi surreale nel racconto di una giovane madre, Marta il cui destino è segnato perché ex tossicodipendente. Ad interpretare egregiamente il ruolo è stata Titti Nuzzolese, calandosi in un personaggio molto complesso e delicato. Un monologo tratto da una storia vera, che il regista Mirko Di Martino ha riadattato avvalendosi della potente espressività mimica e fisica della dirompente interprete rendendolo in maniera strabiliante. Stando ai versi del brano, Run baby Run, ed al titolo della rappresentazione scenica, potrebbe dare l’idea di una vicenda umana e personale di una donna che come tante affronta le problematiche legate alla stessa maternità e di un rapporto conflittuale con la propria madre. Il messaggio invece che è giunto alla platea presente ieri alla prima, ha assunto un significato molto più profondo,introspettivo quasi intimo di chi come Marta è costretta a sorreggere un pesante bagaglio emotivo pregno di rifiuti,disagi interiori,disprezzo,solitudine e pregiudizi simili ad una sentenza di morte.

Una scelta consapevole e fortemente voluta di un niente e di un nessuno.Un radicato desiderio di differenziarsi dalla propria madre Giuditta tanto odiata ma anche inconsciamente tanto amata.Il suo tutto e il suo nulla. Un gioco molto sottile dove risentimenti a tratti “spietati” prendono forma in una sola identità che lotta per la paura perché rischia di perdere Viola,la sua bambina ,la sua rinascita spirituale,il punto fermo della sua esistenza. Proprio in questa fase della pièce si avverte la grande empatia che lega la platea e Marta, durante la sua estenuante fuga per un viaggio rischioso che la strema, la lacera. Giunta all’estremo delle sue forze è costretta a fermarsi. Chiude gli occhi ed inizia a riflettere. Ad un tratto la sua mente si illumina come le luci che da spente irradiano il palcoscenico ed i suoi occhi sprigionano tanta energia come un faro accecante che si riflette in uno specchio d’acqua. Una sensazione di calore di energia la pervade,perche consapevole che per non perdere Viola,l’unica via d’uscita resta il suo rapimento .Dopo nove ore di viaggio si ritrova completamente sola.Un anziano signore le offre un passaggio in auto e durante il tragitto le svela la vera identità della nonna materna. Giunta a destinazione,non trova il suo anelato rifugio,ma bensì l’ennesimo ostacolo:la nonna che non la riconosce e la Polizia che l’attende.

L’unico posto dove ritornare è il suo paese natio ricco di colline,praterie e animali e quindi il luogo ideale per crescere sua figlia.e nel quale ha trascorso la sua felice infanzia spezzata dai genitori che per sbarcare il lunario la costrinsero a lasciare.. La sua scelta ancora una volta viene ostacolata. Ma la sua anima ora è leggera il suo volto si colora di candore,come la sua tenera creatura. Un grande coraggio la dirige verso la sua trappola che è lì dinanzi a lei.Il viaggio è terminato e il suo sogno svanisce.

Nonostante tutto lla rabbia e la disperazione si affievoliscono perché Marta ha riscoperto l’amore,la fiducia in se stessa e negli altri e il suo odio lascia il posto al perdono.

Il lato oscuro della sua esistenza trova un senso ed un barlume di speranza.

Mentre stringe tra le braccia la sua piccola,con veemenza Marta conclude il monologo con questa toccante affermazione:”Questa è mia figlia ed io sono sua madre”

Sì spengono le luci mentre il pubblico applaude.

Imma Amato