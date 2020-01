Radio Marte e Gigi D’Alessio celebrano ‘O sole mio

Radio Marte celebra i 100 anni dalla scomparsa di Giovanni Capurro, l’autore dei versi della canzone più diffusa al mondo. L’iniziativa, nata qualche giorno fa durante “La Radiazza”, condotta da Gianni Simioli, in cui è intervenuto Luciano Capurro, discendente diretto dell’autore, consentirà di conoscere la storia e gli aneddoti legati alla canzone ‘O sole mio, nell’arco dell’intera giornata di sabato dalle 8 alle 19 su Radio Marte e Radio Marte Tv (655).

Sarà Gigi D’Alessio a raccontare in ordine cronologico, le notizie storiche legate alla canzone, ma anche i numerosi aneddoti che riguardano personaggi, versioni, curiosità, da Papa Giovanni Paolo II a Boy George, ma anche i retroscena legali e la sua diffusione nel mondo, macchiata da un inaspettato equivoco. Per l’intera giornata, anche in radiovisione, il palinsesto marziano proporrà numerose e svariate versioni della canzone, tra cui molte rarità e chicche introvabili.