Presentato il Vega Festival – 29/7 a Teverola si parte con Gigi Finizio

E’ stato presentato presso il luxury restaurant Vega Food di Teverola (Ce), il primo Vega Festival, l’evento artistico organizzato nello spazio antistante il centro commerciale Medì, il 29 luglio prossimo alle 21.30. Presenti, oltre a Gigi Finizio, protagonista del concerto, il sindaco di Teverola, Tommaso Barbato, la responsabile food del gruppo Marican, Angela Canciello, il referente del cda del Medì, Walter Della Valle.

Angela Canciello, spiega che l’evento è stato immaginato solo 20 giorni fa, con l’obiettivo di riqualificare la zona verso la normalità. Appartenendo al territorio, la famiglia Canciello, ha colto al volo l’occasione per affiancare il centro commerciale Medì in questa grande operazione. Il sindaco Tommaso Barbato, presentando la sua amministrazione giovane insediatasi a metà 2019, ha spiegato che è un’opportunità per riavvicinare i cittadini alle normali attività sociali, complimentandosi con gli imprenditori coraggiosi che hanno contribuito a sviluppare la zona industriale di Teverola anche sotto il profilo occupazionale e per la promozione della vita sociale. Tutto ciò sarà favorito dalla presenza di Gigi Finizio come testimonial del territorio. Walter Della Valle, ha spiegato che il Medì entra in una nuova importantissima fase della sua vita, e rappresenterà un completamento dello sviluppo dell’area. Il Medì è un’eccellenza del territorio e sarà all’altezza di raccogliere questa opportunità di rilancio, anche in ottica futura.

Gigi Finizio ha ricordato le difficoltà legate ad una organizzazione come questa, al coraggio e all’audacia degli imprenditori coinvolti, grazie ai quali si è gettato ad occhi chiusi in questo evento. “Si parla tanto di Milano come simbolo di efficenza, ma dalle nostre parti possiamo dimostrare a testa alta, di poter e saper fare bene. E’ un’opportunità di ripartenza per tutto il territorio, di riportare il pubblico, di riabituarlo agli eventi e alla musica dal vivo, penalizzata più di molti altri settori e non ancora ripartita. Il Vega Festival sarà un appuntamento con cadenza fissa; stiamo sviluppando idee in merito e sarò ben lieto di dirigere artisticamente questi grandi progetti. Il 5 giugno del 2021 si terrà il mio concerto previsto allo Stadio San Paolo già nel 2020 ma rinviato causa Covid. Per quello abbiamo pensato di creare un sistema di ingressi liberi, senza vendita, una festa di ritorno, un abbraccio dopo tanto tempo. Il 29 luglio finalmente rappresenteremo la nostra terra e lo faremo con il sorriso.”

Il concerto si aprirà con un aperitiv-djset a cura dei personaggi e dei djs di Radio Marte, poi l’arena prevista nello spazio antistante il Medì, si accenderà con i grandi successi di Finizio ed alcune gradite novità. Un’area vip dedicata, accoglierà sponsors ed organizzatori.

Il concerto rispetterà tutte le norme anti-Covid, con registrazione del pubblico, misurazione temperatura, distanziamento e capienza massima prestabilita fino a circa 2000 persone e non saranno previsti ticket in vendita. L’ingresso sarà gratuito con distribuzione dei biglietti affidata ai partner dell’operazione.