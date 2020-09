Porta Capuana è ambientata nella piazza storicamente nota per il suo fantasmagorico mercato all’aperto. Un’umanità variegata, fatta di squallidi venditori al minuto e pescivendoli truffaldini, che esprime il proprio sentimento di solitudine e di rabbia nei confronti del proprio destino di povertà, ma dotata anche di una spiccata autoironia. Significativa fra gli altri la figura mesta e affamata de ‘o Tammurraro, con i suoi tamburelli in bilico sul capo, che cerca di vendere con molto insuccesso quegli strumenti di balli di canti e di feste a una umanità che non ha nulla da festeggiare. Ma su tutti domina il personaggio di don Ciro ‘o capitalista. Sordido usuraio con l’aria fatale di bellimbusto.

Don Ciro corteggia con insistenza la sie’ Stella, suscitando la gelosia di donna Rosa, «anima nera», sua amante, e sposata a Aitano Pagliuchella, un buffo guappo di cartone.

Donna Rosa non perde occasione per sparlare della sua rivale. Le maldicenze giungono alle orecchie di don Vincenzino, marito di Stella. La tensione sale e improvvisamente esplode.

Irromperà il Pazzariello che chiude l’atto unico vivianesco.



FONDAZIONE

a porta Capuana, ore 20:30

• sabato 26 settembre

• domenica 27

• lunedì 28

• martedì 29

• mercoledì 30



Porta Capuana

commedia in un atto versi, prosa e musica di Raffaele Viviani

Napoli, 1918

Peppe, venditore di frittelle Gennaro Di Colandrea

Francisco, pescivendolo Ivano Schiavo

Michele, venditore Roberto Giordano

Nicola, castagnaro Matteo Mauriello

don Andrea, portinaio Peppe Celentano

‘a sie’ Stella Marianna Mercurio

don Ciro, capitalista Nello Mascia

il Cafone Gianni Ferreri

la Cafona Valentina Elia

Cicciariello, pescivendolo Massimo Masiello

la Signora Federica Aiello

la Guardia Marcello Manzella

Girolamo, caffettiere Roberto Mascia

donna Rosa, ‘a chianchera Rosaria De Cicco

‘o Tammurraro Ciccio Merolla

Filumena Federica Aiello

Olimpiella Valentina Elia

Assuntina Chiara Di Girolamo

Alberto Matteo Mauriello

Giovanni Ivano Schiavo

Vincenzino, oste Massimo De Matteo

il Cipollaro Gennaro Di Colandrea

Aitano Pagliuchella, il marito di donna Rosa Massimo Masiello

l’avvocato Tignuto Roberto Giordano

‘o Pazzariello Giovanni Mauriello