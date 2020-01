Peppe Iodice ha portato i tropici a teatro

Peppe Iodice, basta la parola. Quando c’è lui sai in partenza a cosa vai incontro. E’ una garanzia sotto tutti i punti di vista. Questo a prescindere dall’idea base dello spettacolo. E’ stato così anche per “Jody Beach Party” andato in scena ieri sera all’Augusteo.

Si è provato a portare su un palcoscenico il clima festoso di una spiaggia caraibica. O più semplicemente di un villaggio turistico pugliese, fate voi. In fin dei conti cambia poco o nulla.

Spettacolo dalla struttura agile, semmai banale, ma efficace. L’ha scritto chiaramente Francesco Mastandrea nelle sue note di regia. “Jody Beach Party è nata in un luogo altamente professionale e di grande caratura teatrale: una festa di compleanno di Peppe all’interno di un villaggio turistico, dove eravamo in vacanza. Complice il clima festoso e qualche bicchiere in più, dopo 30 minuti eravamo in piedi sulle sedie a cantare e ballare i successi di Los Locos, che guarda caso sono coinvolti anche in questa follia! Quello che cercheremo di fare in questo spettacolo è ricostruire esattamente quel clima di festa: conviviale, divertente, irriverente”.

Operazione riuscita. Potrà piacere o meno. Chi ama un certo teatro impegnato non sarà d’accordo, ma chi va a vedere Peppe Iodice sa bene di cosa si tratta. E non è certamente rimasto deluso.

Unica nota stonata, molto grave: il pessimo audio. L’Augusteo è un teatro particolare, molto grande. Quando si lavora in strutture del genere bisogna prestare la massima attenzione a questo aspetto. In alcune zone della platea non si capiva assolutamente nulla. La voce di Peppe Iodice arrivava disturbata, inintellegibile. E non è una bella cosa.