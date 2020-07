Patroni Griffi alla presentazione del cartellone dello Stabile: “Rivive la magia e l’unicità dell’apertura del sipario”

La Cultura respira e il teatro rivive di presenza fisica.

Rivive il rapporto attore -spettatore. Rivive la magia e l’unicità dell’apertura del sipario.

Lo Stabile di Napoli –col nuovo logo “Teatro di Napoli – Teatro Nazionale”-, dopo questi mesi di distanziamento sociale, è consapevole dell’urgenza di far rivivere i luoghi della Cultura

superando le barriere fisiche e le costrizioni della pandemia. Con il Direttore Roberto Andò abbiamo deciso di riaprire a luglio il teatro con una proiezione-evento del film Conversazione su Tiresia per celebrare il ricordo del Maestro Andrea Camilleri. La stagione estiva non ci ha potuto vedere a Pompei (e vi torneremo l’anno prossimo), ma abbiamo messo in scena alcuni spettacoli nello splendido cortile del Maschio Angioino con un consenso di pubblico che fa ben sperare.

Con la presentazione della nuova stagione, parte la direzione di Roberto Andò, al quale siamo grati per aver accettato quest’impegno che si è tramutato da subito in una sfida; egli succede a Luca de Fusco, cui va il ringraziamento per aver diretto il teatro in questi anni conducendolo alla qualifica di teatro nazionale. E un ringraziamento mi sento di dover rivolgere ai colleghi del Consiglio di amministrazione, a tutto lo staff amministrativo e tecnico guidato dall’esperienza di Mimmo Basso, a tutto il personale di questo Teatro.

La nuova stagione, con il ritorno alla presenza fisica in teatro, si aprirà con due spettacoli che si interrogano sul mistero della vita attraverso la metafora: I manoscritti del diluvio di Michel Marc Bouchard, con la regia di Carlo Cerciello al Mercadante, e Tavola Tavola, Chiodo Chiodo diretto e interpretato da Lino Musella, al San Ferdinando.

Piazza degli Eroi, il capolavoro di Thomas Bernhard, per la prima volta verrà messo in scena

in Italia con la regia del Direttore Andò: una poetica opera-testamento per riflettere sugli anni bui dei nazionalismi. Interpreti Imma Villa e un grande “nostro” attore, Renato Carpentieri, che tornerà sulla scena, ma non solo: sarà lui il nuovo direttore della Scuola di teatro sin qui gestita da Mariano Rigillo, al quale va il riconoscimento sincero e grato per aver accompagnato questa importante attività del Teatro Nazionale con passione, autorevolezza, maestrìa.

Stagione di novità e ritorni.

Al Mercadante due simboli del genio artistico partenopeo. Mario Martone metterà in scena il testo di Goliarda Sapienza, Il filo di mezzogiorno, nell’adattamento teatrale di Ippolita Di Majo e Toni Servillo che interpreterà il poema di Franco Marcoaldi Il mondo sia lodato. Anche Marco Baliani, con la sua arte di regista-attore, metterà in scena Marcoaldi con l’inedito La quinta stagione (in uscita in ottobre per Einaudi).

Ritorni anche al femminile. Emma Dante firma la regia, in prima mondiale, di Pupo di zucchero da Giambattista Basile.

Tra le nuove produzioni, tutte di grande spessore, c’è Occhi gettati di Enzo Moscato, Spacciatore di Andrej Longo, per la regia di Pier Paolo Sepe, Hospes,-itīs di Davide Iodice, da un testo di Fabio Pisano, Solaris di Andrea De Rosa, Il sorriso di san Giovanni di Ruggero Cappuccio, La pazza di Chaillot, con Manuela Mandracchia e la regia di Franco Però, Padri e figli dal romanzo di Turgenev, regia di Fausto Russo Alessi. In cartellone un gradito recupero (sarebbe dovuto andare in scena nella stagione trascorsa) è quello de La vita nuda da alcune Novelle di Pirandello per la regia di Alfonso Postiglione.

Tra le novità, la collaborazione con il museo Madre dove saranno programmati “creazioni” affidate a personalità che lavorano al confine tra le arti come Mimmo Borrelli e Tonino Taiuti.

Con la direzione di Roberto Andò il teatro Nazionale di Napoli riprende il percorso comune con la Compagnia di Luca De Filippo diretta da Carolina Rosi. Ma di rilievo tutto il capitolo delle ospitalità, con La vita davanti a sé di Romain Gary, interpretato dal grande Silvio Orlando, Cita a ciegas di Mario Diament per le regia di Andrée Ruth Shammah, Se questo è un uomo di Primo Levi, diretto e interpretato da Valter Malosti, La notte dell’innominato di Alessandro Manzoni, con Franco Branciaroli e la regia di Daniele Salvo, Il Misantropo di Molière, diretto da Fabrizio Falco.

Tra i progetti speciali, significativi dell’apertura del teatro al territorio, abbiamo A’ freva, di Mario Gelardi da un testo di Fabio Pisano, Dov’è la vittoria progetto condiviso con Casa del Contemporaneo e Arrevuoto, in cui da quest’anno a Maurizio Braucci si affiancherà Armando Punzo, un regista che, con i suoi spettacoli creati con La compagnia della Fortezza di Volterra, ha dato impulso sociale alla ricerca teatrale contemporanea.

Sguardo alle nuove generazioni e investimento sul futuro non solo come dovere, ma come missione del teatro pubblico, attraverso lo sviluppo della Scuola di Teatro, di cui ho detto, ma anche attraverso iniziative che incentivano il merito e la creatività di giovani autori, per assicurare continuità tra le generazioni. Il Teatro Stabile si fa infatti carico di promuovere e coltivare il talento artistico grazie ad un bando rivolto agli under 35, che consentirà ai tre migliori progetti di essere interamente prodotti da noi. In un tempo così penalizzante per chi fa spettacolo dal vivo, il compito di far emergere la creatività degli autori e dei registi di domani è un obbligo del teatro pubblico.

Una stagione ricca di investimenti preziosi, perché la pandemia ci ha insegnato che l’arte è il nostro petrolio e solo con la valorizzazione del nostro patrimonio si può superare la crisi. E questa Città, con il Mezzogiorno tutto, può dare tanto a una ripartenza del nostro Paese e dell’Europa tutta, che sia anche rinascita nel segno di un nuovo umanesimo.

Filippo Patroni Griffi