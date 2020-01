Paolo Conte: debutto al Summer Festival di Lucca.

Secono le ultime notizie dell’Ansa, Paolo Conte farà il suo debutto al Lucca Summer festival. “Alla lista delle leggende della musica che hanno calcato il palco del Lucca Summer – spiegano gli organizzatori – mancava il nome di una delle figure fondamentali della storia del cantautorato italiano: Paolo Conte. Questa lacuna verrà colmata il prossimo 24 luglio”. Quello di Lucca è adi Lucca, si precisa, è una delle uniche due dellaprossima estate A Lucca Conte riproporrà tutti i suoi grandi classici a partire da Azzurro, brano che è stato lo spunto del disco ‘Live in Caracalla – 50 years of Azzurro’ a cui ha fatto seguito il tour che ha il cantautore a esibirsi nei più importanti teatri europei e che a luglio lo farà approdare al festival toscano.

Saranno soltanto due i concerti che Paolo Conte terrà nel nostro Paese nell’estate 2020 e Lucca Summer Festival, spiega una nota, accoglie con orgoglio la scelta del maestro di svolgere uno di questi due spettacoli in Piazza Napoleone.