È online il video di “MY PHONE”, il nuovo singolo di Mattia Toni con cui termina il ciclo dei brani in inglese.

Il brano è attualmente in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali e negli store. Questa canzone racconta la fine di una relazione che può essere ricordata e rivissuta nuovamente grazie al proprio telefono, dove oggigiorno teniamo i ricordi e i momenti vissuti con fotografie, messaggi vocali e o scritti. My phone, ovvero il mio telefono, altro non è che il backup dei ricordi del nostro cuore. Una volta esistevano le lettere, le cartoline le fotografie istantanee o stampate.

“Nella vita di tutti, grosso modo, ci sono state storie e relazioni finite – commenta Mattia Toni – che solo grazie a questi ricordi nel telefono oggi possono essere tenuti vivi nella nostra memoria bombardata dai social e dalla frenesia della vita quotidiana.”