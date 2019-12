Omaggio a Pina Bausch con Marigia Maggipinto al Madre

Si conclude al museo Madre con i mini-workshop di Marigia Maggipinto, danzatrice e coreografa del Tanztheater Wuppertal, l’omaggio che ‘Quartieri di vita’, il festival di formazione e teatro sociale diretto da Ruggero Cappuccio, dedica all’icona della danza contemporanea Pina Bausch, a dieci anni dalla scomparsa.

Dal 20 dicembre al 5 gennaio, in occasione della videoinstallazione Ensembles, i visitatori avranno l’opportunità di prendere parte a un ciclo di workshop rivolto a tutti gli amanti della danza con ogni livello di preparazione o senza esperienze precedenti. Un mix di tecniche differenti, tradizioni e pratiche fisiche con le quali i partecipanti potranno imparare brevi estratti di coreografie di Bausch, tratti da spettacoli di Pina Bausch come Nelken o Kontakthof. Una visita al museo trasformata, afferma la Maggipinto ”in un’esperienza tridimensionale, fisica ed emotiva, durante la quale il pubblico non solo guarda ed ascolta ma vive in prima persona le coreografie dell’artista”. (