Ogni Santo Venerdì_dal 7 febbraio nuova rassegna musicale targata Subcava Sonora_live e djset_ingresso gratuito_Bibendum-Stanze Alcoliche

Sarà la voce intensa di Jenie Ranger Pepin, folksinger canadese, ad inaugurare venerdì 7 febbraio la rassegna Ogni Santo Venerdì, con la direzione artistica di Subcava Sonora, che per tutto il mese, ogni settimana, proporrà presso il club Bibendum – Stanze Alcoliche (via Santa Maria la Nova, 6), dalle ore 22.30, live, djset ed eventi speciali, tutti ad ingresso gratuito.

Dai classici di Bob Dylan a quelli di Simon & Garfunkel e John Denver, reinterpretati in un’originale chiave onirica, e intervallati da brani inediti: il live di Jenie Ranger Pepin, venerdì 7 febbraio, sarà un viaggio nella melodia e nelle tradizioni, accompagnato dalla voce dell’interprete e dal suono della sua chitarra.

Il 14 febbraio un San Valentino “non convenzionale” con il dj-set antiromantico che vedrà in consolle Gianni Rallo: una selezione in cui saranno mixati successi degli anni ’70, ’80 e ’90, dance e commerciali, per una serata lontana dai cliché romantici.

Il 21 febbraio spazio al live di Adriano Bono, autore, cantante e polistrumentista, nonché fondatore e frontman della storica band reggae-ska-dub Radici Nel Cemento, di cui riproporrà alcuni dei pezzi storici, oltre a singoli più recenti e classici della storia della musica giamaicana, per un viaggio nel reggae dalle origini ai nostri giorni.

Il 28 febbraio l’appuntamento conclusivo di Ogni Santo Venerdì sarà affidato a Nicola Caso, cantautore e musicista irriverente, che eseguirà, in uno speciale set voce e pianoforte, un repertorio con i suoi brani cult e alcuni inediti contenuti nel nuovo album “Quarantena”.