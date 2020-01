Napucalisse: il Vesuvio protettore e distruttore di scena all’Assoli

Napoli: uno, cento, mille volti. Napoli: il Vesuvio, protettore e distruttore. Napoli: vecchio Pulcinella e Lucifero. Questa la Napoli nel lavoro teatrale Napucalisse! (oratorio di lettura), messo in scena alla Sala Assoli, ai Quartieri Spagnoli, dal drammaturgo Mimmo Borrelli: un vulcano che “vomita” parole come lapilli che raggiungono il pubblico coinvolgendolo come la lava, in una tragedia annunciata, attesa come una liberazione: di uno spirito partenopeo indomito pronto a rinascere dalle proprie ceneri. Cinquantasette minuti, come tiene a precisare lo stesso autore, una performance che lo trasforma in fine dicitore ma anche in un turbinio di scurrilità, bestemmie, leggere e roventi allo sesso tempo, che condannano Napoli e i napoletani all’Inferno o all’Oblio, in una dinamicità di strofe dopo strofe, quasi a rincorrersi, di lapilli dopo lapilli, di inesauribile fiume rosso bollente che travolge ma non affonda, che copre ma non distrugge esaltando lo spirito di Partenope. E Mimmo Borrelli è il Protettore e il Distruttore, il Cantore e il Giudice. Ora un Rapper ora un Neomelodico, ora un Fantozzi ora un Musicista che si esibisce su una scena essenziale, ridotta a sua immagine e somiglianza. E l’Uomo-Diavolo-Vulcano si trasforma in uno strumento musicale, con ritmo incalzante tenuto con i piedi, a volta richiamando l’essere circense, prolungato con toni vocali su toni vocali, percuotendosi il petto con forza alla guisa di un tamburo. Accompagnato, su una scena che richiama al vicolo, dalle musiche di Antonio Della Ragione. Napoli popolana e popolare, Napoli sull’orlo del baratro come sul ciglio del Paradiso, Napoli amore e Napoli inciuciera, Napoli che si esalta nelle difficoltà, Napoli solidale nell’emergenza umana, Napoli che sa essere anche cattiva ma dove il Bene è la condizione primordiale per vivere, anzi sopravvivere per proteggersi dal Vesuvio, da Lucifero, da se stessa.