Napoli Jazz Winter/ FLOWIN’ GOSPEL CHOIR//Teatro Summarte 29 dicembre 2019

I Flowin’ Gospel amano definirsi “worship band” perchè il loro progetto ha come obiettivo quello di raccontare la storia della musica gospel e portarne il messaggio nel mondo, lasciandolo “fluire” appunto attraverso la musica.

Il gruppo ha vinto, nel 2014, il premio “Best Concert of the year” per la realizzazione del concerto “GO…GOSPEL” al Teatro Cilea di Napoli. I Flowin’ Gospel inoltre hanno partecipato ad eventi e manifestazioni di rilievo come il “Concerto dell’Epifania” su RAI1, il Napoli Gospel Festival nel 2015 e 2016 e nel 2017 con Junior Robinson al Sorrento Jazz Festival nel 2015 e nel 2016, Spiritual Theatre.

Il gruppo è composto da dodici voci e tre musicisti guidati da Rita Ciccarelli, cantante gospel, insegnante di canto, coordinatrice di laboratori espressivo-sonori, con un’esperienza decennale in ambito corale come corista, solista e direttore in diversi cori gospel. Appassionata di storia del gospel, Rita è stata vincitrice nelle categorie Best New Artist 2013, Best Female Vocalist 2014 E 2015 E Best Act Live Performance 2014 E 2015 per i Gospel Music Awards Of Italy, con all’attivo un album autoprodotto dal titolo “I Want To Be So Grateful”. Da più di 10 anni si dedica alla gospel music con amore e studio approfondendo il genere con artisti gospel affermati in campo internazionale, come Richard Smallwood, Ron Ixaac Hubbard, Trini Lopez Massie, Bazil Made e tanti altri.

Junior Robinson è uno dei più acclamati gospel singer del Regno Unito. Inizia a cantare in chiesa all’età di 4 anni con il fratello e da allora non si è più fermato. Numerose le sue apparizioni in programmi TV e radio e importante la sua parte nei musical “WEST END” e “MAMA, I WANT TO SING”, in cui avevano un ruolo anche famose star pop e gospel come Chaka Khan, Denise Williams e Mica Paris. Qualche anno fa, Junior è stato il vincitore del “Gospel Award” come “Migliore cantante dell’anno”.