Un live virtuale per la Terra : il 26 aprile da Stipe a Depp mega festival

Un concerto per il nostro Pianeta, per celebrare il 50/o anniversario della Giornata Mondiale della Terra, che si è festeggiato il 22 aprile. Un mega festival virtuale, domenica 26 aprile alle 22 sull’account Instagram @pathway2paris- aggiorna l’Ansa- organizzazione no profit dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici, “Pathway to Paris: Earth Day 50”. Nel cartellone virtuale il frontman dei R.E.M. Michael Stipe, Patti Smith, Johnny Depp, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Ben Harper, Rain Phoenix, Nikolai Fraiture of the Strokes. Unico artista italiano presente è Giovanni Caccamo.

“È un onore rappresentare l’Italia al fianco di artisti straordinari che, come me, vivono l’arte come strumento di luce, per comunicare bellezza e valori senza tempo – ha detto l’artista italiano -. Prenderci cura del nostro pianeta è un dovere. Il coronavirus è un segnale che la Terra ci manda”, ha aggiunto l’artista che da sempre sensibile a tematiche ambientali e umanitarie. “Questo periodo va vissuto come occasione per rinascere e non per ripartire, non potrà essere tutto come prima”.

Caccamo è stato coinvolto nel progetto da Jesse Paris Smith, figlia di Patti, che con Rebecca Foon è fondatrice di Pathway to Paris. “Far parte di quel cast è una grande soddisfazione, come quando Franco Battiato mi chiese di aprire tutti i concerti del suo tour. Allora mi salvò l’incoscienza e credo che lo farà anche stavolta”.

I proventi saranno devoluti alle iniziative di Pathway to Paris.