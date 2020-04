“Ultimo” già tre sold out : tour negli stadi in due mesi dall’apertura delle vendite

In poco più di due mesi dall’apertura delle vendite, il tour negli stadi 2020 di Ultimo ha già totalizzato oltre 320mila biglietti venduti, batte l’Ansa. Il tour, inoltre, ha già registrato il sold out a Firenze (6 giugno), Napoli (13 giugno) e Milano (19 giugno), città in cui le date sono state raddoppiate.

La tournée toccherà undici città a partire dalla data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione (29 maggio), per poi fare tappa a Torino (3 giugno), Firenze (6 e 7 giugno), Napoli (13 e 14 giugno), Milano (18 e 19 giugno), Modena (26 giugno), Ancona (30 giugno), passando per Pescara (4 luglio), Bari (11 luglio), Messina (15 luglio) e poi concludere tornando il 19 luglio 2020 a Roma, con l’evento speciale di chiusura del tour nel simbolo di Roma per eccellenza, il Circo Massimo.

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà Unicef: il cantautore devolverà parte dell’incasso ai progetti in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.