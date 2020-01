Tutto esaurito al San Carlo per Muti

Teatro San Carlo tutto esaurito e clima delle grandi occasioni ieri per la prima data del tour italiano di Riccardo Muti con la sua Chicago Symphony Orchestra, prestigiosa compagine di cui è direttore musicale dal settembre del 2010.

In programma prevedeva la Suite da Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev e la Sinfonia n. 9 in mi minore ‘Dal Nuovo Mondo’ di Antonín Dvořák. Nella sua breve permanenza napoletana, Muti è reduce dal concerto di Parigi, il maestro ha deciso di fare visita per la terza volta all’Istituto penitenziario giovanile di Nisida dove si è recato insieme ad alcuni componenti dell’orchestra americana. Le altre due tappe italiane sono previste al Teatro del maggio Musicale fiorentino lunedì 20 gennaio e al Teatro alla Scala mercoledì 22 gennaio, due istituzioni dove Muti è stato direttore musicale.

Il concerto di Muti rientra nel cartellone ‘Concerto d’Imprese’, progetto di potenziamento della Stagione Sinfonica arrivato al suo secondo anno di vita.