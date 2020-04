S. Cecilia: Gimeno, Rizzari e Gilbert per i concerti online

Gustavo Gimeno, Carlo Rizzari e Alan Gilbert sono i tre direttori protagonisti dei concerti della settimana proposti online dall’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia sul sito e sui suoi canali social negli stessi giorni e orari del calendario sinfonico. Nel primo appuntamento- spiega l’Ansa- giovedì 30 alle 19.30 il giovane maestro spagnolo guiderà l’ orchestra e il coro nell’ operetta di Johann Strauss jr ‘Il Pipistrello’. Oltre ai solisti Markus Werba, Silvana Dussmann, Michaela Selinger, Jochen Kupfer e Sofia Fomina ad accompagnare il pubblico nei risvolti esilaranti della vicenda sarà Neri Marcorè, i cui interventi fungeranno da raccordo tra i diversi brani musicali. Venerdì 1 maggio alle 20.30 Carlo Rizzari dirige i ‘Quadri di una esposizione’, tra le più amate composizioni del russo Modest Mussorgskij, nella versione per orchestra di Maurice Ravel che mise mano alla partitura originale nel 1922, quasi mezzo secolo dopo la sua creazione. L’omaggio alla Russia continua con il Concerto per violino n. 1 di Prokof’ev, con la violinista Alina Pogostkina, vincitrice nel 2005 a 23 anni anni del Concorso Sibelius e da allora protagonista dei palcoscenici più prestigiosi. Sabato 2 maggio alle 18 l’ appuntamento è con il newyorkese Alan Gilbert in un programma aperto dal brano di Franz Liszt La lugubre gondola, nell’orchestrazione di John Adams. A seguire un ospite d’eccezione, la violoncellista argentina Sol Gabetta eseguirà il Concerto per violoncello n. 1 di Bohuslav Martinů, compositore ceco vissuto nella prima metà del Novecento. In chiusura una sintesi sinfonica in prima italiana della Tetralogia di Richard Wagner (o Ring, come è nota in tedesco) curata dallo stesso Gilbert. La Tetralogia fu composta da Wagner nel corso di ventisei anni, tra il 1848 e il 1874 e lo stesso Wagner scrisse musica e libretto di un ciclo di quattro opere note come l’Anello del Nibelungo.