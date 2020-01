Quattro cantanti selezionano le sneaker estive per Aw Lab.

Il global retailer Aw Lab (240 store nel mondo) lancia la campagna Selected by Musica Edition 2020 con la straordinaria partecipazione dei cantanti Ana Mena, Dani Faiv, Madame, Low Kidd, artisti del momento, che hanno selezionato le sneaker più cool per le stagioni spring/summer 2020,secondo le ultime dell’ agenzia Ansa.La nuova campagna ha come protagonisti tre artisti tra i più ascoltati e seguiti della scena musicale italiana, Dani Faiv, Low Kidd e Madame, la rivelazione dell’anno. Assieme a loro Ana Mena, cantante super “streammata” in Spagna ma conosciuta ed apprezzata anche nel nostro paese.

Gli artisti hanno selezionato i modelli di sneaker più trendy della nuova stagione e sono stati protagonisti di uno shooting fotografico le cui immagini sono al centro della nuova comunicazione digital ed in-store su tutto il network del brand.

Il range selezionato dagli artisti spazia tra i bestseller dei big brand di sneaker internazionali. Dalle Nike Air Force One e Diadora MI Basket per l’uomo alle Adidas Supercourt e Puma RS-X per la Donna, con un total look composto dai nuovi capi must have di Nike, Fila, Champions e Diadora.