Premio DeA Planeta : vince Federica De Paolis

La giuria è composta da Pietro Boroli, presidente De Agostini, Claudio Giunta, docente e scrittore, Rosaria Renna, conduttrice radiofonica e televisiva, Simona Sparaco, vincitrice della prima edizione del premio e Manuela Stefanelli, direttrice Libreria Hoepli.

La De Paolis, nata a Roma nel 1971, già autrice di romanzi pubblicati da Fazi, Bompiani e Mondadori come ‘Lasciami andare’, ‘Ti ascolto’, ‘Rewind’ e ‘Notturno Salentino’, ha vinto il premio di 150.000 euro, la pubblicazione in Italia con DeA Planeta e in lingua spagnola presso case editrici del Gruppo Planeta e le traduzioni in inglese e francese del romanzo. ‘Le imperfette ‘sarà in vendita in tutte le librerie e gli store online dal 9 giugno 2020. “Ho partecipato al premio con uno pseudonimo, Paola Punturieri che è il nome di mia madre. L’ho persa molti anni fa, ma mentre aspettavo l’annuncio del vincitore, in questo tempo strano che ci ha imposto la pandemia, in giorni in cui mi è sembrato di vivere come sott’acqua, in un mondo attutito e silenzioso, mi sono ritrovata spesso a parlare proprio con lei, come se fosse qui con me. È stato surreale e magico. Questa vittoria la dedico a mia madre e a tutte le donne. Le Imperfette è una storia sul desiderio, sull’apparenza e la capacità di superarla, il coraggio di mettere a fuoco se stessi e gli altri, e soprattutto ritrovarsi” ha detto la De Paolis che è anche dialoghista cinematografica e autrice televisiva e ha insegnato all’Istituto Europeo di Design.