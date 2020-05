Nuovo videoclip per Roberto Frattini: il blues del terzo millennio

Il nuovo videoclip di ‘Devil Got My Woman’ è il frutto del felice incontro della musica di Roberto Frattini con l’arte e la creatività della regista ed autrice Fabiana Fazio, ed è un viaggio onirico fra amorevoli citazioni da cinéfile, colte strizzate d’occhio, mitografia blues ed ironiche suggestioni esoteriche.

Devil Got My Woman è un classico del delta blues, inciso nel 1929 da Skip James, uno dei padri nobili del genere. Nel terzo millennio, Frattini ne dà una versione elettrica ed iconoclasta, in bilico fra rispetto per la tradizione e sperimentazione, inserendolo nell’album Little Domestic Ghosts (Psychupmelodies 2017) con la volontà di dimostrare la vitalità e l’eterna modernità del blues delle origini.

Ospiti del brano, alla chitarra acustica e al basso, Nevio Pizza e Francesca Filippi.