NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | FESTIVAL UNIMUSIC – Concerti dal 20 al 24 settembre

Il Festival UniMusic – II Edizione, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II, in svolgimento nelle location più affascinanti del centro storico di Napoli, dopo il successo della prima settimana di programmazione e la straordinaria partecipazione di pubblico per la performance dei 110 musicisti dell’Orchestra Scarlatti Junior, prosegue nel segno della musica, della cultura e della bellezza con altri tre appuntamenti: domenica 20 settembre alle ore 20:30 un evento di grande richiamo, nella cornice ideale del monumentale Cortile delle Statue dell’Università di Napoli Federico II: “Omaggio a Morricone”, il maestro recentemente scomparso che ha saputo fare del suo inconfondibile stile, mix di stilemi barocchi e sound della pop music, la cifra di successo mondiale delle sue indimenticabili colonne sonore. Per l’occasione, accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, ci sarà come solista il trombettista Nello Salza, acclamato interprete di colonne sonore di oltre 400 film: sua la tromba in “C’era una volta in America”; “La leggenda del pianista sull’Oceano”; “Nuovo Cinema Paradiso”; “Gli Intoccabili”; “Mission”, per le musiche di Ennio Morricone. Sua la tromba anche in “La vita è bella” di Nicola Piovani e negli ultimi capolavori di Federico Fellini, sempre su musiche di Nicola Piovani: “Ginger e Fred”; “L’Intervista”; “La voce della Luna” e altri ancora. In concerto con lui e la Nuova Orchestra Scarlatti ci saranno anche Vincenzo Romano al pianoforte, David Medina al basso e Gianfranco Romano alla batteria.

Martedì 22 settembre alle ore 20:30 il Festival si sposterà nel modernissimo Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio: “Serenate”, un brillante programma di capolavori per strumenti a fiato di Beethoven, Dvořák e Richard Strauss. Con i Fiati della Nuova Orchestra Scarlatti e la direzione di Gaetano Russo. Per questo concerto l’ingresso è gratuito, e anche il parcheggio, ma la prenotazione è obbligatoria, alla mail info@unimusic.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Giovedì 24 settembre alle ore 19:30 si tornerà al centro storico di Napoli, nella cornice preziosa della Chiesa dei S.S. Marcellino e Festo, con “Scarlatti Camera”, un raffinato concerto cameristico con pagine, fra le altre, di Francesco Durante e W. A. Mozart: protagonisti i Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti. Momento clou del programma sarà il mozartiano Quintetto K. 581 per clarinetto e archi in La maggiore, capolavoro purissimo di luminosa cantabilità; clarinetto solista Gaetano Russo.

Prossimi appuntamenti di UniMusic Festival: sabato 26 settembre alle ore 19:30, nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore, “Sul Sur. A South American Anthology” con il Chi Asso duo. Domenica 27 settembre alle ore 20:30, nel Cortile delle Statue, “Las Quatro Estaciones Porteñas”, violino Daniela Cammarano e Nuova Orchestra Scarlatti. Mercoledì 30 settembre alle ore 20:30, nel Cortile delle Statue, “Omaggio a Beethoven”, pianista e direttore Stefano Miceli con Nuova Orchestra Scarlatti.

Biglietti in vendita online su AzzurroService e presso i punti TicketOnLine.

Informazioni su unimusic.it e nuovaorchestrascarlatti.it, o contattando lo 0812535984 o le mail: info@unimusic.it, info@nuovaorchestrascarlatti.it.