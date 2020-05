Nasce ‘Vs’ di Einaudi Stile Libero : dedicata alle dicotomie

S’inaugura “Vs” – stando all’Ansa- una nuova sezione di saggistica di Einaudi Stile Libero che si propone di esplorare il sapere contemporaneo attraverso le dicotomie. I primi titoli sono di due autori bestseller: Federico Rampini che in ‘Oriente e Occidente. Massa e individuo’ mette a confronto due identità complesse che non hanno mai smesso di riflettersi l’una nell’altra, contrapponendo il materialismo e la democrazia occidentali alla spiritualità e al potere silente dell’universo orientale. E Matteo Nucci che racconta in ‘Achille e Odisseo.

La ferocia e l’inganno’, due modi diversi di essere uomini, l’uno istintivo e votato alla lealtà assoluta, l’altro manipolatorio, di chi si adegua alle circostanze per aggirarle con scaltrezza.

La storia del pensiero umano è da sempre caratterizzata dal dualismo: antico e moderno, sacro e profano, corpo e mente, bene e male, fino al famoso Destra e sinistra di Norberto Bobbio.

Prendendo spunto dagli aspetti più incandescenti del presente e scegliendo parole chiave antitetiche attorno alle quali si organizza la nostra esistenza – dalla politica all’arte, dalla cultura classica alla musica, dalla filosofia allo sport -alcune delle più importanti voci del nostro tempo scaveranno fino alle radici della cultura per indagare temi universali ed eterni.

Tra le prossime uscite, ‘Atene e Sparta. Democrazia e totalitarimo’ di Eva Cantarella, ‘Pollock e Rothko. Il gesto e il respiro’ di Gregorio Botta.