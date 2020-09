MATTIA TONI – “FINO ALL’ALBA”. IL NUOVO SINGOLO DAL 18 SETTEMBRE IN RADIO E DIGITALE

Da venerdì 18 settembre in radio e digitale “FINO ALL’ALBA” (MainTrackMusic), il secondo singolo di MATTIA TONI, estratto dall’album “No Party” in uscita nel 2021, con il quale il cantautore debutterà con un progetto discografico totalmente in italiano.

«Ho messo suoni anni ’80 e attuali per rendere i toni di questo brano accesi. Fuori piove, una storia ormai nei suoi atti finali, la voglia di chiarire e di aprire il proprio cuore. Restare insieme fino all’alba e provare a chiarire tutto quanto… anche se forse il momento è sbagliato ecco cosa volevo raccontare in questo brano», commenta Mattia Toni.

Il video racconta la storia descritta nella canzone ed è stato realizzato da un’ idea di Mattia Toni realizzata con la collaborazione di Francesco Pigoni e la regia di Riccardo Ibatici.