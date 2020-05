L’infiammazione ne ‘Il fuoco interiore’ di Mantovani

“Tutti abbiamo almeno un’idea di cosa sia l’infiammazione: chi di noi non ha mai fatto i conti con una scottatura o un ascesso o, ancora, con un ginocchio gonfio e dolorante? In realtà, il concetto di infiammazione è molto più complesso di quanto immaginiamo, perché sotto questa definizione si classificano e si raccolgono fenomeni molto differenti fra loro.

In questo libro cercheremo di descriverli e chiarirli, attraverso un percorso che ha l’obiettivo di imparare a riconoscere le diverse fiamme del fuoco infiammatorio, i fiammiferi e i carburanti che le innescano e le alimentano mantenendo vivo il ‘fuoco interiore’ della risposta infiammatoria, oltre che l’evoluzione e la promessa della strategie di prevenzione e terapia” spiega il professor Mantovani.

‘Il fuoco interiore’ diventa un libro fondamentale, in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, per capire come funziona il nostro sistema immunitario e cosa c’è all’origine delle malattie. L’infiammazione è uno strumento attraverso il quale il sistema immunitario esercita la sua funzione di difesa e riparazione dei tessuti, ma è anche alla base delle malattie più diffuse del nostro millennio. In genere, abbiamo l’errata percezione che l’infiammazione sia un fenomeno locale mentre le malattie infiammatorie hanno manifestazioni sistemiche, cioè a carico dell’intero organismo.

Inoltre negli anni la ricerca immunologica ha dimostrato l’esistenza di una componente infiammatoria anche in patologie con cui si pensava non avesse niente a che fare: le malattie cardiovascolari ma anche quelle del sistema nervoso centrale come l’ictus, quelle neurodegenerative e persino le malattie infettive, causate da virus o batteri. E, infine, anche il tumore è sostenuto da alcune cellule dell’immunità.