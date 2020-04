Lerner : un libro e in tv con le voci della Resistenza

Non è nato “per essere nè un libro nè una trasmissione televisiva, spiega l’Ansa. Lo è diventato cammin facendo” il grande progetto di Gad Lerner e Laura Gnocchi, con l’ANPI, di un racconto in prima persona della Resistenza con le voci dei centenari che l’hanno vissuta, scovati in tutta Italia.

“Con Laura Gnocchi ci siamo resi conto che non esisteva un memoriale organizzato di testimonianze video in cui i protagonisti della Resistenza si raccontano” -sottolinea- Gad Lerner.

Così è nata l’idea di crearlo, con l’ANPI, ed è stata una corsa contro il tempo: 420 le interviste raccolte in un anno e mezzo , con l’aiuto di tanti volontari e colleghi. Cinquanta sono diventate il prezioso romanzo collettivo ‘Noi Partigiani- Memoriale della Resistenza italiana’ (pp 336, euro 19), a cura di Lerner e Gnocchi, con la prefazione di Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI, pubblicato da Feltrinelli per il 75/mo anniversario della Liberazione, preceduto dalla versione ebook disponibile dal 17 aprile. Mentre dal 27 aprile Lerner torna in tv con ‘La scelta. I partigiani raccontano’, in onda in 8 puntate alle 20.20 su Rai3, con un appuntamento speciale l’8 maggio alle 23.10, sempre sulla terza rete ,al quale parteciperanno gli storici Paolo Mieli e Giovanni De Luna e la presidente dell’ANPI Nespolo. “E’ una sfida perchè andrà in onda nell’access prime time di Rai3. Circa 20 minuti ogni sera. Ho scelto alcune interviste e le ho rigirate per la tv. Saranno tre o quattro a serata e le raccordo con qualche flash di quelle girate per l’ANPI” racconta il giornalista e ci regala una curiosità. “Si vedrà GianricoTedeschi, che ha appena compiuto 100 anni, cantare la canzone che ha composto il giorno in cui li hanno liberati dal campo di concentramento. Sono arrivati gli americani con la carne in scatola e lui canta ‘Corned beef'”.