Lady Gaga come Geldof : un live aid per l’Oms

Uniti insieme ma da casa. Il Live Aid del 21/o secolo in tempi di distanze sociali a causa della pandemia di Covid-19 non avrà la platea dei grandi stadi ma sarà un grande spettacolo da casa, fa sapere l’ Ansa. Ribattezzato ‘One World Together at Home’, il concertone voluto da Lady Gaga per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità andrà in scena il 18 aprile e sarà trasmesso negli Stati Uniti dai network NBC, CBS e ABC a partire dalle 20 ora locale (le 2 del mattino in Italia) oltre che piattaforme digitali come, tra le altre, Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Twitter, Yahoo e YouTube. Il concerto serale sarà inoltre preceduto da altre 6 ore di evento in streaming organizzato da Global Citizen. In Italia andrà in diretta dalle ore 01.45 su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay con la cronaca di Ema Stokholma e Fabio Canino. E sui canali ViacomCbs Network Italia Mtv, Mtv Music, Vh1 e Comedy Central.

One World Together, il più grande assembramento musicale virtuale da quando la pandemia ha chiuso l’industria dei concerti, sarà presentato da Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon, i re dei talk show notturni e capita in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di tagliare i fondi all’Oms accusandola di aver ‘portato avanti la disinformazione della Cina riguardo al coronavirus’ Ma sul palcoscenico non ci sarà tempo per le polemiche e per l’occasione Lady Gaga ha chiamato a raccolta grandi nomi come i Rolling Stones, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Lizzo, John Legend, Billie Joe Armstrong, J Balvin, Elton John, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, Burna Boy, Alicia Keys, Taylor Swift, Usher, Chris Martin e tanti altri. Alla causa si uniranno anche David e Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey mentre ci sarà anche un pezzo d’Italia, tra i paesi più colpiti dal virus, con Zucchero e Andrea Bocelli. “Ora è più che mai importante essere gentili – si legge sul profilo Instagram di Lady Gaga -. Per quelli che sono malati e per quelli che non lo sono e hanno paura. Siamo insieme in questo. Ti amo mondo” In attesa di vederla domani, protagonista dell’evento globale a sostegno dell’Oms, Lady Gaga si gode già il successo in Italia festeggiando la prima posizione dei brani più programmati per il suo singolo ‘Stupid Love’. Il brano farà parte del nuovo album ‘Chromatica’, il suo sesto lavoro di studio.